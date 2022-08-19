Перехід Кабаєва в Динамо був узгоджений ще до того, як Зоря почала свою участь у єврокубках, повідомив Бурбас на YouTube-каналі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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Передбачалось, що він мав приєднатись до Динамо з 1 вересня, проте не виключено, що перехід Владислава станеться раніше, адже луганці вже припинили свою участь в єврокубках.

Додамо, що Кабаєв провів 17 поєдинків за Зорю в минулому сезоні, в яких відзначився голом та асистом. Владислав може зіграти як на обох флангах, так і на позиції атакувального хавбека.

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