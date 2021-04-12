Угорець на правах оренди до кінця сезону приєднався до іншого клубу китайської Суперліги – Тяньцзинь Тайгерс (раніше називався Теда). За інформацією Transfermarkt, "тигри" заплатили 835 тисяч євро.

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Кадар перейшов з Динамо в Шаньдун Лунен рік тому. Центрбек був лідером киян упродовж трьох сезонів, однак його відхід вийшов скандальним. Під час зимових зборів легіонера відправили в дубль через відкрите невдоволення роботою тренерського штабу Олексія Михайличенка. Компроміс знайти не вдалося, і гравця оперативно продали в інший клуб.

Додамо, що Кадар провів за Шаньдун Лунен 16 матчів і встиг виграти Кубок Китая, хоча у фіналі не грав.

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