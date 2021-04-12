Венгр на правах аренды до конца сезона присоединился к другому клубу китайской Суперлиги – Тяньцзинь Тайгерс (ранее назывался Теда). По информации Transfermarkt, "тигры" заплатили 835 тысяч евро.

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Кадар перешел из Динамо в Шаньдун Лунэн год назад. Центрбек был лидером киевлян в течение трех сезонов, однако его уход вышел скандальным. Во время зимних сборов легионера отправили в дубль из-за открытого недовольства работой тренерского штаба Алексея Михайличенко. Компромисс найти не удалось, и игрока оперативно продали в другой клуб.

Добавим, что Кадар провел за Шаньдун Лунэн 16 матчей и успел выиграть Кубок Китая, хотя в финале не играл.

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