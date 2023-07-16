Ботафого принимал РБ Брагантино в 15-м туре бразильской Серии А. Результат и обзор матча - в этой новости на "Футбол24".

Бразилия, Серия А

Ботафого – РБ Брагантино – 2:0

Голы: Эдуардо, 48, Ди Пласидо, 61

Ботафого одержал четвертую победу подряд в чемпионате Бразилии. Очередной жертвой стал РБ Брагантино. В первом тайме командам не удалось порадовать забитыми голами, а вот после перерыва ситуация изменилась.

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На 48 минуте второй половины игры не удачно на выходе сыграл голкипер гостей. Че Че, который имел опыт выступления за киевское Динамо, отдал точный пас на Эдуардо, который отправил мяч между ног вратарю РБ Брагантино. В середине второго тайма Ди Пласидо удвоил преимущество своей команды. Отметим, что другой бывший игрок Динамо Витинью получил "горчичник".

Ботафго лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 39 баллов, опережая ближайшего соперника на 13 пунктов. РБ Брагантино находится на шестом месте с 24 очками.