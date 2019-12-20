Екс-динамівець Аруна продовжить кар'єру у Вірменії

Колишній півзахисник Динамо Лукман Аруна спробує свої сили у чемпіонаті Вірменії.

Нігерійський півзахисник уклав угоду з Араратом-Єреван, повідомляє Armfootball з посиланням на прес-службу клубу.

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Аруна перейшов у вірменський клуб на правах вільного агента. За даними Transfermarkt, контракт 29-річного нігерійця набере чинності з 1 січня 2020 року. Останнім клубом Аруни, який виступав за Динамо з 2011 по 2016 рік, був туніський Татвін. Також він виступав за Говерлу, Анжи, литовську Палангу та Монако.

Нагадаємо, за чутками, Аруна залишив в Україні свій слід. Мешканка Києва раніше стверджувала, що народила дитину від екс-динамівця.

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