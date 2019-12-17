toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо планує знайти інші клуби 5-м легіонерам, – Циганик

17:54 14419 Читать на русском
Динамо планує знайти інші клуби 5-м легіонерам, – Циганик
Динамо провалило першу частину сезону 2019/20 / ФК Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик оцінив кадровий потенціал Динамо та розповів про плани киян на трансферному ринку.

"Велика проблема Динамо – це легіонери, які не відповідають рівню клубу. Вони приходять, займають певну нішу, але нічого не дають команді. Таких легіонерів в українському футболі багато.

Динамо планує підписати двох гравців із Західної Європи – відомі бажані позиції для підсилення

Кадар, Кендзьора, Соль, Кадірі, Жерсон – це ті легіонери, які вже нічого нового Динамо не дадуть. Руху вперед з ними не буде, вони тягнуть команду вниз та повині піти. Наскільки мені відомо, в планах Динамо – знайти інші клуби цим п'ятьом гравцям. Чи вдасться – це вже інше питання. Піваріч, Сідклей, Самбрано – це взагалі окрема розмова.

Можливо, Динамо саме зараз варто позбутися баласту. Чемпіонат, фактично, програний, а єврокубків навесні не буде. Враховуючи виліт Шахтаря з Кубка, то цей трофей можна вигравати і з українськими футболістами. Варто розібратися, хто потрібен клубу – чи потрібні взагалі Динамо легіонери, які вже нічо не можуть дати команді. Вони лише займають місце інших гравців.

Той же Олександр Тимчик – він за працездатністю не гірший за Кендзьору, йому варто дати шанс розвинутися. Шапаренко, Циганков, Бєсєдін, Попов, Миколенко, Тимчик, Михайліченко, якого вже продали – ці всі хлопці варті довіри тренерського штабу", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

"Це – катастрофа!": відверта оцінка провалу Динамо та Шахтаря у єврокубках, Карпати – найгірша команда і 11 піжонів

blog_ava
"Ми готові до розриву контракту": Лунін близький до дебюту за Вальядолід, але має несподівані варіанти трансферу
14:50
8920
Теги
Трансфери Головне Ігор Циганик Динамо Динамо Трансфери чемпіонату України Фран Соль Фран Соль Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Трансфери Динамо Київ Тамаш Кадар Тамаш Кадар Карлос Самбрано Карлос Самбрано Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
29
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук