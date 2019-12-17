Динамо планує знайти інші клуби 5-м легіонерам, – Циганик

Відомий журналіст Ігор Циганик оцінив кадровий потенціал Динамо та розповів про плани киян на трансферному ринку.

"Велика проблема Динамо – це легіонери, які не відповідають рівню клубу. Вони приходять, займають певну нішу, але нічого не дають команді. Таких легіонерів в українському футболі багато.

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Кадар, Кендзьора, Соль, Кадірі, Жерсон – це ті легіонери, які вже нічого нового Динамо не дадуть. Руху вперед з ними не буде, вони тягнуть команду вниз та повині піти. Наскільки мені відомо, в планах Динамо – знайти інші клуби цим п'ятьом гравцям. Чи вдасться – це вже інше питання. Піваріч, Сідклей, Самбрано – це взагалі окрема розмова.

Можливо, Динамо саме зараз варто позбутися баласту. Чемпіонат, фактично, програний, а єврокубків навесні не буде. Враховуючи виліт Шахтаря з Кубка, то цей трофей можна вигравати і з українськими футболістами. Варто розібратися, хто потрібен клубу – чи потрібні взагалі Динамо легіонери, які вже нічо не можуть дати команді. Вони лише займають місце інших гравців.

Той же Олександр Тимчик – він за працездатністю не гірший за Кендзьору, йому варто дати шанс розвинутися. Шапаренко, Циганков, Бєсєдін, Попов, Миколенко, Тимчик, Михайліченко, якого вже продали – ці всі хлопці варті довіри тренерського штабу", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

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