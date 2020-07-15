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Екс-динамівець Антунеш близький до підписання контракту з португальським грандом

20:00 - Читать на русском
Екс-динамівець Антунеш близький до підписання контракту з португальським грандом
Антунеш / ФК Хетафе

Лісабонський Спортінг налаштований підсилитися Віторіну Антунешем, який нещодавно завершив свої виступи за Хетафе.

Лівий захисник Віторіну Антунеш, найімовірніше, продовжить кар'єру на батьківщині. Досвідчений захисник близький до підписання угоди зі Спортінгом. Офіційно про перехід може бути оголошено вже найближчими днями, зазначає A Bola.

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Досвідчений захисник повинен стати заміною Маркосу Акуньї, який може покинути столичний клуб. Антунеш поповнить склад Спортінга на правах вільного агента, адже нещодавно розірвав контракт з Хетафе.

Нагадаємо, Антунеш перебрався в іспанський клуб із київського Динамо, за яке виступав з лютого 2015-го по червень 2017 року. Загалом за киян португалець провів 79 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти. Двічі вигравав чемпіонат України та по разу – національний Кубок і Суперкубок.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Віторіну Віторіну Антунеш Хетафе Хетафе Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
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