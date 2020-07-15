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Экс-динамовец Антунеш близок к подписанию контракта с португальским грандом

20:00 - Читати українською
Экс-динамовец Антунеш близок к подписанию контракта с португальским грандом
Антунеш / ФК Хетафе

Лиссабонский Спортинг настроен усилиться Виторину Антунешем, который недавно завершил свои выступления за Хетафе.

Левый защитник Виторину Антунеш, скорее всего, продолжит карьеру на родине. Опытный защитник близок к подписанию соглашения со Спортингом. Официально о переходе может быть объявлено уже в ближайшие дни, отмечает A Bola.

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Опытный защитник должен стать заменой Маркосу Акунье, который может покинуть столичный клуб. Антунеш пополнит состав Спортинга на правах свободного агента, ведь недавно разорвал контракт с Хетафе.

Напомним, Антунеш перебрался в испанский клуб из киевского Динамо, за которое выступал с февраля 2015-го по июнь 2017 года. Всего за киевлян португалец провел 79 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Дважды выигрывал чемпионат Украины и по разу – национальный Кубок и Суперкубок.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Виторину Виторину Антунеш Хетафе Хетафе Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия
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