Экс-динамовец Антунеш близок к подписанию контракта с португальским грандом

Лиссабонский Спортинг настроен усилиться Виторину Антунешем, который недавно завершил свои выступления за Хетафе.

Левый защитник Виторину Антунеш, скорее всего, продолжит карьеру на родине. Опытный защитник близок к подписанию соглашения со Спортингом. Официально о переходе может быть объявлено уже в ближайшие дни, отмечает A Bola.

Шальная пушка экс-динамовца Антунеша в Лиге Европы – минутка ностальгии для фанатов киевлян от УЕФА

Опытный защитник должен стать заменой Маркосу Акунье, который может покинуть столичный клуб. Антунеш пополнит состав Спортинга на правах свободного агента, ведь недавно разорвал контракт с Хетафе.

Напомним, Антунеш перебрался в испанский клуб из киевского Динамо, за которое выступал с февраля 2015-го по июнь 2017 года. Всего за киевлян португалец провел 79 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Дважды выигрывал чемпионат Украины и по разу – национальный Кубок и Суперкубок.

Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби