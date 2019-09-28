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Шалена гармата екс-динамівця Антунеша в Лізі Європи – хвилинка ностальгії для фанатів киян від УЄФА

11:52 19 Читать на русском
Шалена гармата екс-динамівця Антунеша в Лізі Європи – хвилинка ностальгії для фанатів киян від УЄФА
Віторіну Антунеш / Getty Images

УЄФА пригадав неймовірний гол колишнього захисника Динамо Віторіну Антунеша у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2014/15.

Відео ефектного тандерболта від португальця опублікував офіційний твіттер Ліги Європи.

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Антунеш отримав м'яч на лівому фланзі атаки Динамо і без роздумів пробив з відстані 30-35 метрів від воріт Евертона. Шкіряний наче куля полетів у дальню дев'ятку воріт "ірисок", не врятував і відчайдушний стрибок досвідченого Тіма Ховарда.

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Гол Антунеша допоміг Динамо взяти надупевнений реванш (5:2) за гостьову поразку 1:2 і пройти до 1/4 Ліги Європи. Щоправда, у наступному раунді підопічні тоді ще Сергія Реброва поступилися Фіорентині і покинули єврокубковий сезон 2014/15.

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Теги
Ліга Європи Красиві голи Відеоновини Віторіну Антунеш Віторіну Антунеш Динамо Динамо Евертон Евертон
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