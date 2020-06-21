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Екс-арбітр ФІФА – про чемпіонський матч Шахтаря: Знову переконалися, що без VAR наші судді не вміють добре судити

17:35 - Читать на русском
Екс-арбітр ФІФА – про чемпіонський матч Шахтаря: Знову переконалися, що без VAR наші судді не вміють добре судити
Шахтар – Олександрія – 3:2 / фото ФК Шахтар

Колишній рефері Сергій Шебек проаналізував суддівство матчу 27-го туру УПЛ Шахтар – Олександрія (3:2).

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"У двох епізодах з призначенням одинадцятиметрових Ігор Пасхал помилився. На 12-й хвилині Мораєс біг із захисником Олександрії паралельним курсом, нападник Шахтаря вдарився своєю ногою об ногу Шендрика, втратив координацію, ритм руху, через що впав.

Шахтар – Олександрія – 3:2 – відеоогляд чемпіонського матчу

Якщо навіть абстрагуватися від того, що суддя помилився з трактуванням епізоду, то пенальті можна було уникнути завдяки асистенту, адже нібито фол Шендрика проти Мораєса відбувся до лінії штрафного майданчика.

Другий епізод на 51-й хвилині. Пішов простріл, м'яч влучив в п'ятку Матвієнка, від неї відскочив в сідницю, а звідти випадково зрикошетив у руку. Це тоді, коли Матвієнко перебував в позиції напівсидячи – він не бачив, де м'яч. Знову переконалися, що без VAR наші арбітри не вміють добре судити", – поділився Шебек в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Олександрію (3:2) та оформив чемпіонство в сезоні 2019/20.

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blog_ava
Шахтар переміг Олександрію й достроково став чемпіоном України – урок успіху, тривога перед ЛЄ та неуважність "гірників"
01:30
15220
Теги
Шахтар Шахтар Жуніор Жуніор Мораєс Олександрія Олександрія Сергій Шебек Шахтар - Олександрія
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