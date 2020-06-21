Экс-арбитр ФИФА – о чемпионском матче Шахтера: Опять убедились, что без VAR наши судьи не умеют хорошо судить

Бывший рефери Сергей Шебек проанализировал судейство матча 27-го тура УПЛ Шахтер – Александрия (3:2).

"В двух эпизодах с назначением одиннадцатиметровых Игорь Пасхал ошибся. На 12-й минуте Мораес бежал с защитником Александрии параллельным курсом, нападающий Шахтера ударился своей ногой об ногу Шендрика, потерял координацию, ритм движения, из-за чего упал.

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Если даже абстрагироваться от того, что судья ошибся с трактовкой эпизода, то пенальти можно было избежать благодаря ассистенту, ведь якобы фол Шендрика против Мораеса состоялся в линии штрафной.

Второй эпизод на 51-й минуте. Пошел прострел, мяч попал в пятку Матвиенко, от нее отскочил в ягодицу, а оттуда случайно срикошетил в руку. Это тогда, когда Матвиенко находился в позиции полусидя – он не видел, где мяч. Еще раз убедились, что без VAR наши арбитры не умеют хорошо судить", – поделился Шебек в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Шахтер обыграл Александрию (3:2) и оформил чемпионство в сезоне 2019/20.

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