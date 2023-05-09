Ефектний дуплет Руха – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 25-го туру
11:52 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 25-го туру визнано наставника Руха Віталія Пономарьова, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Концерт "українського Гріліша" у відеоогляді матчу Рух – Інгулець – 3:0
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – Юрій Климчук.
Нагадаємо, "жовто-чорні" розгромили Інгулець (3:0), а 26-річний форвард відзначився дублем. Для Пономарьова це визнання стало першим його кар'єрі.
До слова, Рух після 25-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ тринадцятим, набравши 24 очки. Від рятівної дванадцятої сходинки команду відділяє 2 бали.
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