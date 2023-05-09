Эффектный дуплет Руха – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 25-го тура
11:52 - Читати українською
Украинская Премьер-лига подвела итоги прошедшего тура.
Лучшим тренером 25-го тура признан наставник Руха Виталий Пономарев, сообщает официальный сайт УПЛ.
Концерт "украинского Грилиша" в видеообзоре матча Рух – Ингулец – 3:0
Награду же самого полезного игрока получил его подопечный – Юрий Климчук.
Напомним, "желто-черные" разгромили Ингулец (3:0), а 26-летний форвард отметился дублем. Для Пономарева это признание стало первым в его карьере.
К слову, Рух после 25-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ тринадцатым, набрав 24 очка. От спасительной двенадцатой строчки команду отделяет 2 балла.
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