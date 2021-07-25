Десна обіграла Чорноморець у рамках першого туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Одесити наприкінці першого тайму залишилися у меншості. Достроково поле покинув Богдан Білошевський, який отримав вилучення за дві жовті картки.

Десна розгромила Чорноморець і очолила УПЛ – Калітвінцев оформив дубль, динамівець заробив вилучення в першому таймі

Добити новачка УПЛ залишалося справою техніки, якою Десна володіє навіть у своєму нинішньому стані. Особливо відзначимо Владислава Калітвінцева, який забив два ефектних м'ячі на початку другої половини гри.

Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Десни, яка завдяки найкращій різниці м'ячів очолила турнірну таблицю УПЛ (Динамо свій матч зіграє пізніше). Відповідно Чорноморець опинився на останній сходинці.

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