Десна обыграла Черноморец в рамках первого тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Одесситы в конце первого тайма остались в меньшинстве. Досрочно поле покинул Богдан Билошевский, который получил удаление за две желтые карточки.

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Добить новичка УПЛ оставалось делом техники, которой Десна обладает даже в своем нынешнем состоянии. Особо отметим Владислава Калитвинцева, который забил два эффектных мяча в начале второй половины игры.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу Десны, которая благодаря лучшей разнице мячей возглавила турнирную таблицу УПЛ (Динамо свой матч сыграет позже). Соответственно Черноморец оказался на последней строчке.

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