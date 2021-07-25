У сьогоднішніх суперників була дуже непроста підготовка до нового сезону. Чернігівці попрощалися з кількома лідерами, а повноцінної заміни підписати не змогли. Ба більше, довелося регулярно відбиватися від чуток, які вперто пророкували клубу ледь не припинення існування. Зрештою, Олександр Рябоконь зумів підготувати команду на чергову кампанію.

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Із Чорноморцем все виявилося іще драматичніше. У одеситів були фінансові проблеми ще в Першій лізі. Принаймні на цьому наголошували попередні тренери команди, які йшли, не отримавши обіцяного. Для старту в УПЛ покликали екс-наставника молодіжної команди Динамо – Юрія Мороза. Не дивно, що фахівець запросив у команду своїх колишніх підопічних. Десант із Динамо налічує 13 футболістів. Більшість із них сьогодні вийшли у стартовому складі.

Все ж досвід – серйозний аргумент. Із перших хвилин чернігівці заволоділи ініціативою і взялися перевіряти рівень Владислава Кучерука. Чемпіон світу U-20 не знітився, часто саме він був останнім порятунком команди. Чого вартий сейв на 12-й хвилині після удару Будківського в падінні через себе! Хоча, якщо когось і виділяти, то потрібно говорити про Тотовицького. Він був найкращим у Десні навесні й залишився ним зараз. Андрій ледь не самотужки розривав правий фланг оборони одеситів. Щоправда, до вирішального удару ніяк не доходило.

Ключовим епізодом першої безгольової половини слід вважати вилучення Білошевського. Богдан у минулому сезоні грав за Десну, а сьогодні допоміг своїй колишній команді. Хавбек першу жовту отримав на 20-й хвилині, зірвавши контратаку, а вже на 38-й побачив перед собою "жовте світло" вдруге. Цього разу гравець, права на якого належать Динамо, дуже необачно сфолив проти Тотовицького. Неймовірно необов'язкове та непотрібне вилучення.

Скористатися чисельною перевагою ще до перерви Десна не встигла. Зате після відпочинку команду Олександра Рябоконя вже було не зупинити. Феєрив Владислав Калітвінцев. Спочатку він застав зненацька Кучерука ударом в ближній кут. Через п'ять хвилин 11-й номер господарів класним ударом оформив дубль, упіймавши передачу з лівого флангу в зоні напівкола.

Такий жвавий початок продовження не отримав. Десна зменшила тиск, але Чорноморець цим скористатися не міг. Одесити справді частіше почали діставатися до володінь суперника, було навіть кілька ударів – Ігор Литовка впорався без проблем. Ближче до середини тайму темп знизився через постійні паузи – заміни, часті порушення правил... Чернігівці контролювали ситуацію і в атаку бігли вже не настільки завзято. Зрештою, третій гол став наслідком помилки. Картушов виконав банальний навіс з лівого флангу, а Завійський опинився без опіки на лінії воротарського. У такій ситуації замкнути – справа техніки, якої Тарасу не забракло. Більше рахунок не змінився.

Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу господарів. Десна завдяки найкращій різниці м'ячів очолила турнірну таблицю УПЛ (Динамо свій матч зіграє пізніше). Відповідно Чорноморець опинився на останній сходинці.

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