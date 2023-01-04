Арсенал та Ньюкасл у 19-му турі АПЛ розійшлись безгольовим миром. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів дуелі на Футбол 24.

"Каноніри" виглядали солідніше протягом усього матчу та були ближчими до гола. Проте "сороки" вистояли і відповіли кількома атаками. 0:0 на табло після фінального свистка, які залишили Арсенал та Ньюкасл на 1 та 3 позиціях відповідно.

Ньюкасл обірвав переможну серію Арсенала – Зінченко отримує респект легенди, але дає шанс конкурентам

Олександр Зінченко провів увесь поєдинок. У першому таймі запам'ятався обрізкою, але по перерві виправився й не раз загострював гру попереду, прошивав оборону суперника чи зривав контратаки. Зрештою, українець отримав похвалу від Джона Террі, який назвав його крутим.