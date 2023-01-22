Лондонці не можуть натішитись своїм коштовним придбанням – дебют українця викликав захват не лише у таборі "синіх".

Напередодні Михайло Мудрик дебютував за Челсі у матчі 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Наш співвітчизник вийшов на заміну на 55-й хвилині і виправдав усі сподівання від трансферу. Британські і українські ЗМІ, численні експерти і зірки світового футболу розсипаються у компліментах українцю, з хвилюванням очікуючи наступного поєдинку "синіх".

"Арсенал повинен був доплатити за Мудрика": британський журналіст вражений дебютом українця за Челсі

Челсі вирішив зібрати найяскравіші моменти Мудрика у матчі з Ліверпулем і виклав їх у своїх соцмережах. "Постійна загроза від дебютанта", – підписала відео прес-служба. У ролик потрапили кадри, де українець декілька разів перехитрив 42-мільйонного Гакпо, не помітив агресивного пресингу 80-мільйоного Дарвіна, а також двічі вказав на місце наддосвідченому Мілнеру.

Наступний поєдинок команда Грема Поттера проведе 3 лютого проти Фулхема. Початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, Михайло обійшовся Челсі у 100 мільйонів євро – 70 млн Шахтар отримає одразу, а ще 30 млн у вигляді бонусів.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти