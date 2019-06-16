Дзола покине Челсі цього літа – італієць може перейти разом із Саррі в Ювентус

Асистент Мауріціо Саррі не буде продовжувати контракт з лондонським клубом.

Джанфранко Дзола шукатиме нове місце роботи цього міжсезоння, інформує Sky Sports.

Аллегрі: Мені треба відпочити, а Саррі від мене точно порад не отримає

Італієць та "аристократи" вирішили не продовжувати угоду, яка закінчується влітку. Челсі запропонував Дзолі посаду посла, однак фахівець відмовився, оскільки хоче займатися тренерською діяльністю. Наразі невідомо, чи збирається Джанфранко продовжити співпрацю з головним тренером "синіх" Мауріціо Саррі, який, імовірно, також покине Лондон.

Ювентус узгодив контракт із Саррі за схемою 2+1, – журналіст

Нагадаємо, раніше керманича переможців Ліги Європи сватали в туринський Ювентус.