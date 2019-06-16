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Дзола покине Челсі цього літа – італієць може перейти разом із Саррі в Ювентус

15:02 119 Читать на русском
Дзола покине Челсі цього літа – італієць може перейти разом із Саррі в Ювентус
Мауріціо Саррі та Джанфранко Дзола / Reuters

Асистент Мауріціо Саррі не буде продовжувати контракт з лондонським клубом.

Джанфранко Дзола шукатиме нове місце роботи цього міжсезоння, інформує Sky Sports.

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Італієць та "аристократи" вирішили не продовжувати угоду, яка закінчується влітку. Челсі запропонував Дзолі посаду посла, однак фахівець відмовився, оскільки хоче займатися тренерською діяльністю. Наразі невідомо, чи збирається Джанфранко продовжити співпрацю з головним тренером "синіх" Мауріціо Саррі, який, імовірно, також покине Лондон.

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Нагадаємо, раніше керманича переможців Ліги Європи сватали в туринський Ювентус.

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Теги
Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Англія Ювентус Ювентус Челсі Челсі Джанфранко Дзола
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