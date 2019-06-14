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Ювентус узгодив контракт із Саррі за схемою 2+1, – журналіст

14 червня 23:29 145 Читать на русском
Ювентус узгодив контракт із Саррі за схемою 2+1, – журналіст
Мауріціо Саррі / ФК Челсі

Мауріціо Саррі підпише контракт з туринським Ювентусом за схемою 2+1.

Журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter повідомив, що Ювентус узгодив контракт із Мауріціо Саррі за схемою 2+1.

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Лондонський Челсі не проти повернення наставника на батьківщину і вже працює над переходом своєї ікони Френка Лемпарда. "Сині" заплатять компенсацію Дербі Каунті саме коштами, які клуб отримає за італійського фахівця.

Раніше була інформація, що Мауріціо зароблятиме в Турині близько 6-7 млн євро на рік.

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