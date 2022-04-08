У поєдинку 33-го туру Таранто приймав Монополі (2:0). Доля зустрічі була вирішена у дебютній третині першого тайму, коли відзначились Андреа Сараніті та Джузеппе Джовінко.

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Особливої уваги заслуговує другий гол, забитий вже на 14-й хвилині. Під час атаки м'яч відскочив до Джовінко, який з метрів 35-ти вгатив в один дотик. Леонардо Лорія, голкіпер Монополі, був безсилим.

Ragazzi, questo è il gol di Giovinco. È primavera #Taranto pic.twitter.com/3eHsThh6dw — A.P.S. "Taras 706 a.C." (@taras706ac) April 6, 2022

Зауважимо, Джузеппе має не таку яскраву кар'єру, як його старший брат Себастьян. Джовінко-молодший теж виховувався у Ювентусі, але опісля грав лише у нижчих лігах чемпіонату Італії. Футболку Таранто 31-річний форвард одягає з серпня 2021-го.

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