Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду навіть на відпочинку з коханою не забуває загартовуватись.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду провели романтичний вечір у гарячому басейні під відкритим небом. Відео з купанням дівчина опублікувала у своєму Instagram.

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Варто відзначити, що в одному з епізодів 35-річний португалець втомився від обіймів та поцілунків моделі, тому вирішив "остудитись". Для цього Кріштіану виліз із басейну та занурив ноги у сніг.

У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 15 матчів, в яких відзначився 15-ма голами.

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