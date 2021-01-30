Форвард Ювентуса Криштиану Роналду даже на отдыхе с любимой не забывает закаляться.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду провели романтический вечер в горячем бассейне под открытым небом. Видео с купанием девушка опубликовала в своем Instagram.

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Стоит отметить, что в одном из эпизодов 35-летний португалец устал от объятий и поцелуев модели, поэтому решил "охладиться". Для этого Криштиану вылез из бассейна и погрузил ноги в снег.

В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 15 матчей, в которых отметился 15-ю голами.

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