Джорджина заманила Роналду в горячий бассейн – португалец не устоял перед соблазнительной любимой
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду даже на отдыхе с любимой не забывает закаляться.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду провели романтический вечер в горячем бассейне под открытым небом. Видео с купанием девушка опубликовала в своем Instagram.
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Стоит отметить, что в одном из эпизодов 35-летний португалец устал от объятий и поцелуев модели, поэтому решил "охладиться". Для этого Криштиану вылез из бассейна и погрузил ноги в снег.
В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 15 матчей, в которых отметился 15-ю голами.
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