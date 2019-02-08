Джонс продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс підписав новий контракт з клубом.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з захисником Філом Джонсом до 2023 року.

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"Я задоволений підписанням нового контракту. Манчестер Юнайтед є великою частиною мого життя останні 8 років і мені все тут подобається.

Я вражений випробуваннями, які стоять перед нами і ми готуємось до найвідповідальнішої частини сезону. Хотів би подякувати Уле та тренерському штабу за те, що продовжують підтримувати мій розвиток", – сказав Джонс.

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