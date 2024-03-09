Главный тренер генуэзцев Альберто Джилардино рассказал о здоровье Руслана Малиновского перед поединком 28-го тура Серии А против Монцы.

“Монца – организованная, проактивная команда. У нее есть возможность менять тактические модели как с самого начала, так и в процессе матча. Это команда со многими вариантами нападения и талантливыми игроками.

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Мы восстановились после прошлого матча (поражение от Интера 1:2, – прим.) и имеем сильные амбиции и большое желание победить. Мы продемонстрировали великолепную игру во втором тайме, но не смогли зацепиться за очки и теперь должны превратить это раздражение в положительную энергию.

У нас есть Малиновский, который восстановился после гриппа, и еще много игроков, состояние которых нужно оценить из-за больших затрат энергии в матче с Интером.

Выбор стартового состава очень важен и повышает уровень качества тренировок. Это нормально, что мне приходится выбирать стратегию на игру", – цитирует Джилардино ТМW.

Напомним, в предыдущем туре Малиновский провел весь матч в запасе – это произошло с ним впервые с 28 сентября. Всего за Дженоа Руслан провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Поединок между Дженоа и Монцой состоится уже сегодня, 9 марта. Начало встречи в 21:45.

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