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Ліверпуль відмовився від проживання в катарському готелі через історію з порушенням прав людини

12:27 310 Читать на русском
Ліверпуль відмовився від проживання в катарському готелі через історію з порушенням прав людини
Ліверпуль – майбутній учасник клубного чемпіонату світу / Фото з відкритих джерел

Напередодні клубного чемпіонату світу мерсисайдський клуб не схотів жити в розкішному готелі з темним минулим.

Англійський Ліверпуль попросив організаторів клубного чемпіонату світу, що пройде у грудні в Катарі, знайти для команди інше місце проживання, повідомляє Athletic. Напередодні клубу запропонували розкішний п'ятизірковий готель Marsa Malaz Kempinski, розташований на штучному острові Перлина Катару, однак через порушення прав людини в Катарі мерсисайдці відмовились туди заселятись.

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Нагадаємо, у жовтні 2018 року розслідування, проведене The Guardian, виявило, що робітники-мігранти, які працювали в готелі, отримували заробітну плату нижче мінімальної встановленої з порушенням трудового законодавства. Ліверпуль поінформував про своє рішення ФІФА і катарську владу. Як наслідок, клуб вирішив розміститися в одному з готелів, розташованих на материку.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Клубний чемпіонат світу
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