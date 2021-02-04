Перемога над Сент-Джонстоном (1:0) у 27-му турі шотландської Прем'єр-ліги стала особливою для головного тренера Рейнджерс Стівена Джеррарда.

Англійський фахівець здобув 100 перемог на чолі "синіх", повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Джеррард став лише третім тренером в історії Джерс, якому підкорилося таке досягнення. На чолі гранда він провів 152 матчі. Більше за Джеррарда перемог на лаві Рейнджерс здобули лише легендарний Волтер Сміт (141, 223 матчі) та Аллі Маккойст (121, 167 поєдинків).

Відзначимо, що "сині" впевнено прямують до першого за 10 років чемпіонства. Наразі Рейнджерс іде першим, набравши 75 очок. Одвічний суперник – Селтік – має лише 52 пункти та два матчі в запасі.

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