Победа над Сент-Джонстоном (1:0) в 27-м туре шотландской Премьер-лиги стала особенной для главного тренера Рейнджерс Стивена Джеррарда.

Английский специалист одержал 100 побед во главе "синих", сообщает официальный твиттер клуба.

Роналду больше не рекордсмен – в Шотландии забили гол с невероятной высоты

Джеррард стал лишь третьим тренером в истории Джерс, которому покорилось подобное достижение. Во главе гранда он провел 152 матча. Больше Джеррарда побед на скамье Рейнджерс одержали только легендарный Уолтер Смит (141, 223 матча) и Алли Маккойст (121, 167 поединков).

Отметим, что "синие" уверенно направляются к первому за 10 лет чемпионству. В данный момент Рейнджерс идет первым, набрав 75 очков. Извечный соперник – Селтик – имеет лишь 52 пункта и два матча в запасе.

"Я знав, що справа безнадійна": Ліверпуль міг підписати екс-зірку Шахтаря, Вілліан знехтував Джеррардом і був покараний