Джеррард серйозно оштрафував Морелоса і розділить кошти між вболівальниками

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард оштрафував нападника Альфредо Морелоса на серйозну суму і роздасть кошти вболівальникам.

Форвард Рейнджерс Альфредо Морелос був оштрафований на тижневу зарплату за червону картку в дербі Старої Фірми проти Рейнджерс (1:2). Про це повідомив головний тренер "синіх" Стівен Джеррард.

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"Я буду розбиратись із цим всередині. Він буде фінансово покараний. Кошти будуть розділені між вболівальниками, які прийшли нас підтримати в цьому матчі. Це єдине правильне рішення. Через нього команда знову програла.

Я не можу його захищати. Він буде позбавлений тижневої зарплати, і я порекомендую, щоб роздати її фанатам", – цитує Джеррарда Sky Sports.