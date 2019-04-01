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Джеррард серьезно оштрафовал Морелоса и разделит средства между болельщиками

06:30 76 Читати українською
Джеррард серьезно оштрафовал Морелоса и разделит средства между болельщиками
Стивен Джеррард / Sky Sports

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард оштрафовал нападающего Альфредо Морелоса на серьезную сумму и раздаст средства болельщикам.

Форвард Рейнджерс Альфредо Морелос был оштрафован на недельную зарплату за красную карточку в дерби Старой Фирмы против Рейнджерс (1:2). Об этом сообщил главный тренер "синих" Стивен Джеррард.

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"Я буду разбираться с этим внутри. Он будет финансово наказан. Средства будут разделены между болельщиками, которые пришли нас поддержать в этом матче. Это единственное правильное решение. Из-за него команда снова проиграла.

Я не могу его защищать. Он будет лишен недельной зарплаты, и я порекомендую, чтобы раздать ее фанатам", – цитирует Джеррарда Sky Sports.

Теги
Мир Рейнджерс Рейнджерс Селтик Селтик футбольные фанаты Стивен Джеррард Стивен Джеррард Альфредо Морелос Альфредо Морелос
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