Нападник Ліверпуля Мохамед Салах продовжить виступи у команді Юргена Клоппа. Трансферу в Аль-Іттіхад не буде.

На 31-річного єгиптянина претендував Аль-Іттіхад, який пропонував великі гроші – до 200 мільйонів фунтів Ліверпулю і півмільярда доларів Салаху за три роки контракту. Втім, це не переконало мерсисайдців відпустити свого лідера, повідомляє Foot Mercato.

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Мохамед Салах залишається у команді Юргена Клоппа. Принаймні, на сезон 2023/24. Трансферне вікно в Саудівській Аравії зачиняється сьогодні, 7 вересня. Аль-Іттіхад змирився, що перехід зірки АПЛ відкладається мінімум на рік.

Нагадаємо, Салах перебрався у Ліверпуль з Роми у 2017 році. Зіграв 309 матчів, забив 188 голів та віддав 81 асист. У складі "червоних" виграв АПЛ 2019/20 та Лігу чемпіонів 2018/19. Контракт єгиптянина розрахований до літа 2025 року.

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