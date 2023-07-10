Як стало відомо "Футбол 24", Йовічевіч зароблятиме в Аль-Раеді 2 млн євро плюс бонуси.

Йовічевіч офіційно знайшов новий клуб – екс-тренер Шахтаря приєднався до зіркової компанії

В Україні Ігор заробляв суттєво менше. Так, наприклад, у СК Дніпро-1 хорвату платили близько 650 тисяч євро. Цікаво, що Шахтар не розголошував рівень зарплатні Йовічевіча.

Нагадаємо, вчора екс-тренер "гірників" та СК Дніпро-1 офіційно очолив саудівський Аль-Раед. З Шахтарем Йовічевіч виграв чемпіонат України і дійшов до 1/8 фіналу ЛЄ, проте це не врятувало від звільнення. Нова команда 49-річного хорвата завершила сезон 2022/23 на 10-й позиції турнірної таблиці.

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