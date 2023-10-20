У матчі відбору до Євро-2024 з Боснією і Герцеговиною форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду забив свій 40-й м'яч у 2023-му календарному році і тим самим повторив досягнення Мессі. Тепер у двох футбольних легенд по 12 сезонів, у яких вони забивали 40 (і більше) голів за календарний рік.

Євро-2024, відбір: Португалія гарантувала перше місце – дубль і рекорд Роналду, який ледь не постраждав від фаната

Після повернення в стан саудівського Аль-Насра на Роналду чекав сюрприз – одноклубники Кріштіану приготували для нього святковий торт. КР7 не очікував такого подарунка і був зворушений, змусивши всю команду сфотографуватися на тлі цього кулінарного виробу.

У 203 матчах за збірну Португалії Роналду забив 127 м'ячів.