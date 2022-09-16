АПЛ незвично відкривала тур відразу 2 матчами у п'ятницю. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 8 тур

Ноттінгем Форест – Фулхем – 2:3

Голи: Авоньї, 11, О'Браян, 77 – Адарабьойо, 55, Палінья, 58, Рід, 60

Астон Вілла – Саутгемптон – 1:0

Гол: Ремзі, 41

Клуби АПЛ відпочивали минулого вікенда через траур за Єлизаветою ІІ. Поєдинки 8 туру розпочиналися з гімну Британії і хвилини мовчання на честь королеви.

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Форест з Фулхемом вирішили не сумувати, а показувати яскравий футбол. Щоправда, до перерви глядачі побачили лише один гол – Авоньї виявився найспритнішим на подачі кутового. Гості відповіли фантастичним камбеком за 5 хвилин. Все почав Вілліан, який своїм кутовим знайшов голову Адарабьойо. Незабаром екс-зірка Шахтаря організував ще одну атаку, і Палінья красивим ударом з-за меж карного майданчика вивів Фулхем уперед. Оборона Ноттінгема розсипалася остаточно, забувши на вбивчій позиції ще й Ріда.

Фулхем не зміг зберегти комфортну перевагу і відповів своєю люб'язністю. Адарабьойо перервав простріл точно на ногу О'Браяну, і "джокер" господарів не пробачив – 2:3. Цей рахунок протримався до фінального свистка, що дозволило Фулхему вирватися на шосту сходинку. Ноттінгем зі своїми шаленими літніми витратами поки сидить у зоні вильоту.

Паралельно гравці Астон Вілли билися за Стівена Джеррарда. "Леви" здобули жалюгідне очко у останніх 4 турах, що серйозно розхитало крісло під легендою Ліверпуля. Втім, його хлопці не підвели. Ремзі курйозним голом вивів бірмінгемців вперед незадовго до відпочинку. Базуну відбив удар в поперечину, а потім захисник кволо виніс м'яч в ноги таланту Вілли – 1:0.

Саутгемптон зіграв дуже беззубо в атаці і не мав особливих шансів врятуватися. Тепер команди мають по 7 очок, розташувавшись в середині таблиці.

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