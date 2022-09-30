Представники Манчестер Юнайтед реабілітувались за слабкі виступи у серпні, ставши найкращими в АПЛ в наступному місяці.

Рашфорд отримав нагороду найкращому гравцю чемпіонату за підсумками вересня, повідомляє офіційний твіттер АПЛ. Найкращим наставником визнали Еріка Тен Хага.

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Манчестер Юнайтед провів 2 матчі в АПЛ у вересні, здобувши 2 перемоги, зокрема над Арсеналом Зінченка (єдина поразка "канонірів" в чемпіонаті). Рашфорд у цих поєдинках записав до свого активу 2 голи та 2 асисти.

Додамо, що такий ривок допоміг Манчестер Юнайтед піднятись з дна турнірної таблиці аж на 5 місце, набравши 12 очок.

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