50-річний фахівець втратив посаду керманича "вілланів", повідомляє офіційний сайт клубу.

Найкращий тренер Англії-2019 працевлаштувався в Чемпіоншипі

Сміт був звільнений на фоні незадовільних результатів бірмінгемців. У п'ятницю Вілла зазнала п'ятої поразки поспіль у чемпіонаті й лише на 2 очки випереджає зону вильоту. Також "віллани" завершили виступи в Кубку ліги, вилетівши від Челсі в серії пенальті.

Дін Сміт очолив Астон Віллу в жовтні 2018-го та відразу вивів бірмінгемців до Прем'єр-ліги. Сезон 2020/21 "віллани" завершили на 11-й сходинці, а коуч був визнаний тренером місяця в грудні.

Конте в Тоттенхемі: втримати Кейна, реанімувати Аллі та головна Місія нездійсненна