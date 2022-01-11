Дженоа та Болонья отримали пропозиції підписати Нані після того, як той покинув американський Орландо Сіті, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Наразі досвідчений футболіст перебуває у статусі вільного агента. Останні три роки португалець виступав у МЛС, де у складі Орландо Сіті провів 88 матчів, забив 31 м'яч та віддав 18 гольових передач.

Нагадаємо, Нані розпочинав свою кар'єру в лісабонському Спортінгу, а найяскравіший період припав на Манчестер Юнайтед (2007-2015 роки), де вигравав Лігу чемпіонів. Також Луїш пограв за Фенербахче, Валенсію та Лаціо, а у складі збірної Португалії ставав чемпіоном Європи у 2016 році.

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