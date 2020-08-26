Дженоа втретє змінила головного тренера за рік

Новим наставником "грифонів" став Роландо Маран, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на два роки.

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Дженоа вже втретє міняє тренера за календарний рік. Сезон 2019/20 розпочав Ауреліо Андреаццолі, у жовтні підхопив Тьягу Мотта, а завершував Давіде Нікола. Зрештою, генуезці фінішували на 17-й, останній рятівній сходинці Серії А.

Нагадаємо, останнім клубом Марана був Кальярі. Сардинці розкішно почали минулу кампанію, але в середині дистанції "здулись" і вирішили звільнити 57-річного фахівця.

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