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Дженоа втретє змінила головного тренера за рік

20:48 - Читать на русском
Дженоа втретє змінила головного тренера за рік
Роландо Маран / АР

Дженоа продовжує змінювати головних тренерів, наче рукавички.

Новим наставником "грифонів" став Роландо Маран, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на два роки.

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Дженоа вже втретє міняє тренера за календарний рік. Сезон 2019/20 розпочав Ауреліо Андреаццолі, у жовтні підхопив Тьягу Мотта, а завершував Давіде Нікола. Зрештою, генуезці фінішували на 17-й, останній рятівній сходинці Серії А.

Нагадаємо, останнім клубом Марана був Кальярі. Сардинці розкішно почали минулу кампанію, але в середині дистанції "здулись" і вирішили звільнити 57-річного фахівця.

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Італія Роландо Роландо Маран Дженоа Дженоа
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