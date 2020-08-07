Торіно офіційно призначив новим тренером Джамапаоло, який провалився в Мілані

Торіно визначився з головним тренером на наступний сезон.

Новим наставником "биків" став Марко Джампаоло, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на два роки.

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Протягом 2016-2019 років Джампаоло очолював Сампдорію і завдяки вдалим результатам отримав запрошення від Мілана. Втім, провальний старт "россонері" у сезоні 2019/20 коштував 53-річному італійцю роботи. Вже у жовтні Джампаоло звільнили, замінивши на Стефано Піолі.

Нагадаємо, Торіно завершив чемпіонат Італії на 16 сходинці, відірвавшись від зони вильоту всього на 5 очок.

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