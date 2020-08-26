Дженоа в третий раз сменила главного тренера за год

Новым наставником "грифонов" стал Роландо Маран, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

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Дженоа уже в третий раз меняет тренера за календарный год. Сезон 2019/20 начал Аурелио Андреаццоли, в октябре подхватил Тьягу Мотта, а завершал Давиде Никола. В конце концов, генуэзцы финишировали на 17-й, последний спасательной строчке Серии А.

Напомним, последним клубом Марана был Кальяри. Сардинцы роскошно начали прошлую кампанию, но в середине дистанции "сдулись" и решили уволить 57-летнего специалиста.

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