В рамках суботньої програми 33-го туру Серії А Спеція на виїзді поступилась Дженоа. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 33-й тур

Дженоа – Спеція – 2:0

Голи: Скамакка, 63, Шомурудов, 86

Парма – Кротоне – початок о 19:00

Сассуоло – Сампдорія – початок о 21:45

Спеція на виїзді зустрічалась із Дженоа. У першому таймі варто виділити лише гол Пандева на 28-й хвилині, який був скасований після перегляду VAR на предмет офсайду.

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Після перерви "грифони" таки вирвались уперед – Скамакка своєчасно опинився на добиванні у штрафному суперника, й з вбивчої відстані спрямував м'яч у сітку. Під завісу поєдинку ще й Шомурудов майстерно реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, та закріпив перевагу господарів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Дженоа – 2:0.

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