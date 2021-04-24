В рамках субботней программы 33-го тура Серии А Специя на выезде уступила Дженоа. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 33-й тур

Дженоа – Специя – 2:0

Голы: Скамакка, 63, Шомурудов, 86

Парма – Кротоне – начало в 19:00

Сассуоло – Сампдория – начало в 21:45

Специя на выезде встречалась с Дженоа. В первом тайме стоит выделить лишь гол Пандева на 28-й минуте, который был отменен после просмотра VAR на предмет офсайда.

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После перерыва "грифоны" таки вырвались вперед – Скамакка своевременно оказался на добивании в штрафной соперника, и с убийственного расстояния направил мяч в сетку. Под занавес поединка еще и Шомурудов мастерски реализовал выход один на один с голкипером, и закрепил преимущество хозяев. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Дженоа – 2:0.

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