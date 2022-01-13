Генуезці продовжують шукати варіанти на ринку, щоб врятуватися від вильоту з Серії А.

Італійські та німецькі ЗМІ в один голос повідомляють, що Дженоа веде переговори з Надімом Амірі. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, сторони вже узгодили трансфер, а футболіст незабаром пройде медогляд в Генуї. Втім, Kicker заперечує факт домовленості – переговори лише стартували.

Амірі розкрився у Хоффенхаймі і влітку 2019-го пішов на підвищення в Байєр. Після двох непоганих сезонів за Леверкузен атакувальний хавбек випав з основного складу Байєра. Новий тренер у цій Бундеслізі лише двічі випустив Надіма в стартовому складі. Тому Амірі зацікавлений у зміні клубу.

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Амірі був важливим гравцем молодіжної збірної Німеччини, а потім викликався в головну команду країни. Минулого року він виступав за Німеччину на Олімпіаді. Надім здатен зіграти на будь-якій позиції у півзахисті.

Такий трансфер неабияк підсилив би атаку Андрія Шевченка, однак український фахівець може не дочекатися новачка. Джанлука Ді Марціо переконує, що Шева залишається під загрозою звільнення, а фаворитом йому на заміну став Бруно Лаббадія.

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