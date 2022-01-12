Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко може незабаром залишити свою посаду, повідомляє Tuttomercatoweb.

Руді Гарсія став головним кандидатом на заміну Шевченку, – TMW

Клуб та тренер ведуть переговори щодо взаємного розірвання угоди. У разі дострокового припинення співпраці генуезці змушені будуть виплатити українському фахівцю і його тренерському штабу 20 млн євро компенсації.

На ранок 13 січня запланована зустріч босів "грифонів" з агентами Руді Гарсії, який став пріоритетним варіантом на заміну Шевченку.

Нагадаємо, після 21-го туру Дженоа посідає у турнірній таблиці Серії А передостанню сходинку, маючи у своєму активі 12 очок. У четвер, 13 січня, підопічні Шевченка зіграють з Міланом у Кубку Італії.

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