Півзахисник Аталанти Олексій Міранчук найближчим часом може приєднатись до "грифонів".

Аталанта відпустить Олексія Міранчука у Дженоа до кінця сезону, повідомляє журналіст Альфердо Педулла у Twitter.

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Сторони узгодили усі основні деталі орендної угоди. Для Андрія Шевченка трансфер 26-річного росіянина може стати першим підсиленням на посаді головного тренера "грифонів".

Нагадаємо, перед Андрієм Шевченком стоїть завдання зберегти Дженоа у Серії А. Після 19-ти турів команда українця розташувалась на 18-й сходинці.

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