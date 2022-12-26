Дженоа узгодила з Аталантою перехід Міранчука – росіянин може стати першим трансфером Шевченка
Півзахисник Аталанти Олексій Міранчук найближчим часом може приєднатись до "грифонів".
Аталанта відпустить Олексія Міранчука у Дженоа до кінця сезону, повідомляє журналіст Альфердо Педулла у Twitter.
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Сторони узгодили усі основні деталі орендної угоди. Для Андрія Шевченка трансфер 26-річного росіянина може стати першим підсиленням на посаді головного тренера "грифонів".
Нагадаємо, перед Андрієм Шевченком стоїть завдання зберегти Дженоа у Серії А. Після 19-ти турів команда українця розташувалась на 18-й сходинці.
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