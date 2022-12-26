Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук в ближайшее время может присоединиться к "грифонам".

Аталанта отпустит Алексея Миранчука в Дженоа до конца сезона, сообщает журналист Альфердо Педулла в Twitter.

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Стороны согласовали все главные детали арендного соглашения. Для Андрея Шевченко трансфер 26-летнего россиянина может стать первым усилением в должности главного тренера "грифонов".

Напомним, перед Андреем Шевченко стоит задача сохранить Дженоа в Серии А. После 19 туров команда украинца расположилась на 18-й строчке.

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