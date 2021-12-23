Дженоа розпочала перемовини щодо Міранчука – росіянин може приєднатись до Шевченка вже взимку
23:19 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Олексій Міранчук поки не закріпився у команді Гасперіні.
Дженоа активно цікавиться послугами Олексія Міранчука і вже почала домовлятись про трансфер з Аталантою, повідомляє La Repubblica.
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За росіянина бергамаски хочуть отримати 12 млн євро + 3 млн у вигляді бонусів. Перехід Олексія до команди Андрія Шевченка може відбутись вже під час зимового трансферного вікна.
Міранчук не є гравцем основи в Аталанті. У нинішньому сезоні Серії А півзахисник 10 разів виходив на поле, але здебільшого на заміну.
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