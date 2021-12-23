Дженоа начала переговоры по Миранчуку – россиянин может присоединиться к Шевченко уже зимой
23:24 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук пока не закрепился в команде Гасперини.
Дженоа активно интересуется услугами Алексея Миранчука и уже начала договариваться о трансфере с Аталантой, сообщает La Repubblica.
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За россиянина бергамаски хотят получить 12 млн евро + 3 млн. в виде бонусов. Переход Алексея к команде Андрея Шевченко может произойти уже в зимнее трансферное окно.
Миранчук не является игроком основания в Аталанте. В нынешнем сезоне Серии А полузащитник 10 раз выходил на поле, но в большинстве случаев на замену.
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