Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук пока не закрепился в команде Гасперини.

Дженоа активно интересуется услугами Алексея Миранчука и уже начала договариваться о трансфере с Аталантой, сообщает La Repubblica.

Малиновский озвучил две причины, почему его трансфер в команду Шевченко невозможен

За россиянина бергамаски хотят получить 12 млн евро + 3 млн. в виде бонусов. Переход Алексея к команде Андрея Шевченко может произойти уже в зимнее трансферное окно.

Миранчук не является игроком основания в Аталанте. В нынешнем сезоне Серии А полузащитник 10 раз выходил на поле, но в большинстве случаев на замену.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок