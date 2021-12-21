Один із тестів на коронавірус дав позитивний результат. Йдеться про когось із членів персоналу. У футболістів та інших працівників тести негативні, повідомляє офіційний сайт Дженоа.

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"Клуб негайно поінформував компетентні органи охорони здоров'я та вжив усіх заходів, передбачених чинними нормативними актами для боротьби з пандемією", – йдеться у заяві прес-служби генуезців.

Варто зауважити, що вже через годину після публікації цієї новини Дженоа на своєму полі має розпочати матч 19-го туру Серії А проти Аталанти. Поки проведенню матчу нічого не загрожує.

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