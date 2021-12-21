Один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Речь идет о ком-то из членов персонала. У футболистов и других работников тесты отрицательные, сообщает официальный сайт Дженоа.

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"Клуб немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и принял все меры, предусмотренные действующими нормативными актами для борьбы с пандемией", – говорится в заявлении пресс-службы генуэзцев.

Следует заметить, что уже через час после публикации этой новости Дженоа на своем поле должна начать матч 19-го тура Серии А против Аталанты. Пока проведению матча ничего не угрожает.

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